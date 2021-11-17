شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر الأونروا 2021: ألمانيا تتعهد بتقديم تمويل كبير للاجئى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مؤتمر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونوروا" اليوم الثلاثاء لدعم منظمة الأونروا في برلين، حيث ذكر المؤتمر أن ألمانيا تتعهد فيه مرة أخرى بتقديم تمويل كبير للاجئي فلسطين.

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية بأن مؤتمر اليوم يدور حول تحديد المسار لعمل الأونروا في السنوات القادمة، وهذا يتطلب المزيد من الإصلاحات، وتعزيز الرقمنة ومساهمات المانحين المستقرة ويعد المؤتمر خطوة مهمة على طريق تحديث المنظمة.

واضاف بيان الخارجية الألمانية أن مؤتمر الأونروا 2021 يدور أيضًا حول إعادة تنظيم المنظمة لمساهمتها في المستقبل حيث تعد ألمانيا هي ثاني أكبر داعم للأونروا التي عملت منذ عام 1949 على ضمان بقاء وكرامة ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وقد أعلن وزير الدولة بالخارجية الألمانية ميجيل بيرجر اليوم عن التزامات جديدة للعام الحالي تصل إلى 72 مليون يورو ، بما في ذلك 15 مليون يورو لمشروع سيخفف من ميزانية البرنامج، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية ستواصل دعم الأونروا في السنوات القادمة بمبلغ لا يقل عن 74 مليون يورو، والذي يمكن زيادته بشكل كبير حسب الوضع المحلي.

وذكر أن ألمانيا دفعت حتى الآن حوالي 125 مليون يورو للأونروا، مما يجعلها ثاني أكبر مانح لمنظمة الإغاثة - بعد الولايات المتحدة الأمريكية ، التي استأنفت المدفوعات للأونروا في أبريل من هذا العام.

يأتي الدعم المالي الألماني للأونروا من أموال وزارة الخارجية الألمانية لتدابير المساعدة الإنسانية، ولا سيما المساعدات الغذائية والتدابير المتعلقة بوباء COVID-19 ، وكذلك من الأموال المقدمة من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) للبنية التحتية، وتعزيز العمالة والدعم في التعليم والتدريب قطاع الصحة.