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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ضبط «منزل داخل مطعم» بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت أمانة محافظة الطائف ممثلة في “بلدية عشيرة الفرعية”، من ضبط مطعم بداخله منزل، تقطنه مجموعة من العمالة الوافدة، كما ضبطت كمية من اللحوم الفاسدة، يتم طهوها وتقديمها لزبائن المطعم.
وكان مراقبون ببلدية عشيرة شمالي الطائف، ضمن أعمالهم اليومية، قد أخضعوا مطعمًا للتفتيش والمتابعة، وتم ضبط لحوم فاسدة مجهولة المصدر داخله.
كما كُشف بداخله عن منزل للسكن وتحضير الطعام من قِبل عمالته، وتقديمه لزبائن المطعم، دون التقيد والالتزام باشتراطات البلدية والعمل بها.
وتتخذ البلدية الإجراءات النظامية حيال المطعم ومخالفته من حيث المضبوطات تمهيدًا لفرض الغرامة والعقوبة عليه.
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