عبوة ناسفة داخل علبة شوكولا هدية عرس ابنة عميد بالجيش اللبناني... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت قناة "الجديد" أن العبوة كانت موضوعة في علبة شوكولا في بشامون وأنها كانت معدة للتفجير عن بعد.

وأوضحت أن الجيش باشر التحقيقات لمعرفة مصدر العبوة وملابسات إرسالها. وذكرت صحيفة "النهار" أن العبوة تم إرسالها داخل علبة شوكولا كهدية عرس لابنة عميد بالجيش.

وعقب انتشار خبر الواقعة، سادت حالة من الهلع والذعر في منطقة بشامون. وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور يظهر علبة الشوكولا وبداخلها العبوة المفككة.

ولم تحدد السلطات اللبنانية حتى الآن دوافع هذا الحادث، في الوقت الذي عمل فيه عدد من الاختصاصيين على تفكيك العبوة.