الحكومة المصرية تبحث الاستعدادات لاستضافة مؤتمر تغير المناخ

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء، مع سامح شكري وزير الخارجية المصري، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

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وتناول الاجتماع آلية تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للشروع في الاستعدادات المتعلقة باستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ، والمقرر في نوفمبر/ تشرين ثان ٢٠٢٢.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، تشمل في عضويتها كافة الوزراء والجهات المعنية، بهدف اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات اللازمة لخروج المؤتمر العالمي في أفضل صورة ممكنة.

وفي الشهر الماضي، أعلن مبعوث الولايات المتحدة بشأن المناخ جون كيري اختيار مصر بالفعل لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل.

وفي كل عام، يتولى بلد يمثل منطقة مختلفة من العالم رئاسة المؤتمر ويتم استضافة الاجتماع في ذلك البلد. وفي سبتمبر/ أيلول الماضي أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسميا اهتمام بلاده باستضافة القمة.