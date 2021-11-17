شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحرينى يبحث مع الرئيس البرازيلى سبل تطوير علاقات التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس البرازيل جايير بولسونارو، علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين.

وأكد الملك حمد بن عيسى - وفقا لوكالة أنباء البحرين - رغبة البلدين في توطيد التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وعلى وجه الخصوص في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والموارد الطبيعية والتكنولوجيا المتقدمة.

من جانبه، قال بولسونارو إن افتتاح السفارة البرازيلية في المنامة هي علامة رئيسية على نية البرازيل إقامة علاقات متينة مع البحرين، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين في الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2021 وصلت إلى 1.7 مليار دولار أمريكي بزيادة 600٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، معربا عن أمله في تجاوز التبادل التجاري الـ 2 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وبحضور العاهل البحريني والرئيس البرازيلي، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، وفي مجال تدريب الدبلوماسيين وتبادل المعلومات والخبرات، وفي مجال التعاون الرياضي، والثقافي.