الاتحاد الأوروبى: نشجع حكومة لبنان على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى

القاهرة - سامية سيد - قال سفير الاتحاد الأوروبي فى بيروت رالف طراف عبر تقنية الفيديو: "فيما يتعلق بالإصلاحات الكلية والمالية فى لبنان فنحن نواصل تشجيعنا الحكومة اللبنانية على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ونعرف أن الحكومة تعمل لتحقيق ذلك، ونحن كمانحين نعمل لمواصلة هذه العملية ودعمها، إن المفاوضات التي ستتوج باتفاق مع صندوق النقد الدولي ونحتاج إلى إطار وجدول زمني من أجل تقديم الدعم للحكومة اللبنانية في كل القرارات التي تتخذها لمواجهة التحديات الاقتصادية"، وفق بيان لرئاسة وزراء لبنان.

وأضاف طراف: "إن اجتماع المبادرة الاستشارية لمجموعة الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار فى لبنان تجمع صناع القرار اللبنانيين والجهات المانحة الدولية والمجتمع المدني، وتقوم على عملية تشاورية، شاكرا الرئيس ميقاتي على انخراطه شخصيا في هذه العملية.

وختم طراف قائلا:" نشجع البرلمان على سن قانون استقلالية القضاء ونطالب بتحقيق مستقل في قضية مرفأ بيروت، ويجب أن نسمح للقضاء بمواصلة عمله من دون تدخل سياسي ونشجع الحكومة على تزويد لجنة مكافحة الفساد بالموظفين اللازمين. ونكرر توقعاتنا بأن تعقد الإنتخابات المتوقعة للعام المقبل وفقا للمهل القانونية، ونرحب بالإلتزام الذي اعرب عنه جميع القادة السياسيين باحترام هذه الانتخابات".