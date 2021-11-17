شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس البرازيلى يفتتح مقر سفارة بلاده فى البحرين لتعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، رسميا اليوم الثلاثاء، سفارة بلاده لدى البحرين، فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد بولسونارو - خلال مراسم الافتتاح، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - أن العلاقات الثنائية بين البلدين ستصبح أقوى فى ظل سعيهما نحو تحقيق تطلعاتهما المشتركة بما يصب فى مصلحة شعبى البلدين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى أن حضور الرئيس البرازيلى يشكل انطلاقة مهمة للسفارة البرازيلية فى البحرين.. معربا عن تطلع بلاده ليكون افتتاح السفارة، نقطة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات متقدمة من الصداقة والتعاون فى مختلف المجالات.

وأكد الزيانى أن الوزارة ستقدم كل الدعم اللازم للسفارة وموظفيها لضمان نجاح مهامها المرجوة، متطلعا إلى التعاون مع السفير البرازيلى الجديد لدى البحرين فى القريب العاجل.