شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات العراقية تضبط شخصين متهمين برمي قنبلة على مدرسة ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على شخصين متهمين برمي قنبلة على مدرسة شرقي بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء أن أحد مفاصل مديرية حماية المنشآت والشخصيات في بغداد تمكنت من إلقاء القبض على شخصين يستقلون دراجة نارية مشتبه بهما برمي قنبلة دخانية على مدرسة "إعدادية النجاة للبنات" من الباب الخلفي شرقي العاصمة".

وأضافت: "أن القوات باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين الاثنين وإحالتهما إلى مركز شرطة الحبيبة لينالوا جزاءهم العادل".