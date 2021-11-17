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ولى العهد السعودى يعلن إنشاء "أكساجون" بمدينة نيوم الصناعية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن ولى العهد السعودى الأمير ، إنشاء "أوكساجون" بمدينة نيوم الصناعية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل. 

 

وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن "أوكساجون" ستكون أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، موضحا أن مدينة نيوم الصناعية ستكون حافزا للنمو الاقتصادى والتنوع فى .

 

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن مدينة نيوم الصناعية ستدعم السعودية في التجارة الإقليمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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