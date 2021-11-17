شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يعلن إنشاء "أكساجون" بمدينة نيوم الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ، إنشاء "أوكساجون" بمدينة نيوم الصناعية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

وأشار الأمير محمد بن سلمان، إلى أن "أوكساجون" ستكون أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، موضحا أن مدينة نيوم الصناعية ستكون حافزا للنمو الاقتصادى والتنوع فى السعودية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن مدينة نيوم الصناعية ستدعم السعودية في التجارة الإقليمية.