شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس ..احتفالات سلطنة عمان الشقيقة بعيدها الوطنى الـ 51 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفى سلطنة عمان وسفارتها فى القاهرة، يوم الخميس، المقبلن بعيدها الوطنى الـ51، ولا تزال جائحة كورونا تلقى بظلالها على مظاهر الاحتفالات، حيث يقتصر الحضور بالسفارة على أعضاء البعثة الدبلوماسية، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوباء.

وبهذه المناسبة يلتقى سفير السلطنة بالقاهرة السفير عبدالله بن ناصر الرحبى غدا مع عدد من الصحفيين، وفق سفارة عمان بالقاهرة.

وعلى صعيد متصل تشارك دولة الإمارات، بعد غدٍ، سلطنة عمان احتفالاتها بيومها الوطني الـ 51، في تأكيد على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين التي شهدت خلال العقود الماضية نمواً سريعاً لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفق "الاتحاد" الإماراتية .

ويأتي الاحتفال تحت شعار «عمان منا، ونحن منهم»، حيث تشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاءً بالذكرى الـ 51 للعيد الوطنى لسلطنة عمان يوم 18 نوفمبر، وتتضمن الفعاليات إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بالعلم العماني، واستقبال الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، وتخصيص ختم خاص لجوازات سفرهم من وحي المناسبة، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في إكسبو 2020 دبي والقرية العالمية ومراكز التسوق التجارية.

ويمثل تعميق العلاقات مع سلطنة عمان أولوية رئيسية لدى القيادة الإماراتية، وهو ما عبر عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تصريح سابق قال فيه: «عمان منا ونحن منهم، إخوتنا وأشقاؤنا وعضدنا، وعلاقات ممتدة نفخر بها وترسخها شعوبنا كل يوم».