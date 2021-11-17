شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الاتحاد الأوروبى بلبنان: نشجع الحكومة على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، إن الاتحاد يواصل تشجيع الحكومة اللبنانية على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى توقعات الاتحاد بأن تعقد الانتخابات المرتقبة العام المقبل وفقا للمهل القانونية.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، خلال الاجتماع الموسع الذي ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وعدد من الوزراء والنواب، ونجاة رشدي المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان وممثلي البنك الدولي وسفراء (سويسرا - إيطاليا - هولندا - كندا - إسبانيا) وعدد من المسئولين؛ لبحث استكمال خطة الإصلاح والنهوض وإعادة الإعمار التي أطلقها البنك والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد انفجار ميناء بيروت.

وأضاف طراف أن الاتحاد الأوروبي يعرف أن الحكومة اللبنانية تعمل من أجل التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، مشددًا على أن الاتحاد كمانح يعمل لمواصلة هذه العملية ودعمها.

وأوضح أن المفاوضات التي ستتوج باتفاق مع صندوق النقد الدولي تحتاج لإطار وجدول زمني من أجل تقديم الدعم للحكومة اللبنانية في كل القرارات التي تتخذها لمواجهة التحديات الإقتصادية.

وشدد على تشجيع البرلمان اللبناني على سن قانون استقلالية القضاء، مطالبًا بتحقيق مستقل في قضية ميناء بيروت، مع السماح للقضاء بمواصلة عمله من دون تدخل سياسي.

ودعا الحكومة لتزويد لجنة مكافحة الفساد بالموظفين اللازمين، مرحبا بالالتزام الذي أعرب عنه جميع القادة السياسيين باحترام الانتخابات النيابية المقبلة.