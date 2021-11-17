شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالمفوضية الليبية: 10 مرشحين للانتخابات الرئاسية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير المركز الإعلامى بالمفوضية الوطنية العليا الليبية للانتخابات سامى الشريف، اليوم الثلاثاء، إن عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية الذى تسلمت الإدارات ملفات ترشحهم بلغ 10 مرشحين حتى الآن.

وأوضح الشريف -فى تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال)- أن قائمة المرشحين حتى ظهر اليوم تضم كلا من: عبدالحكيم على بعيو، سيف الإسلام معمر القذافي، أسعد محسن زهيو، فيضان عياد حمزة، السنوسى عبدالسلام السنوسي، محمد أحمد المزوغي، عبدالله أحمد ناكر، فتحى حمد بن شتوان، خليفة بلقاسم حفتر، عبدالحكيم ضو زامونه.