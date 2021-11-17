شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة "المربع" بالرياض.. أشهر الأماكن السياحية لجذب السياح بعد خطة تطوير ولى العهد السعودى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم موسم الرياض ، المقام حاليآ علي الأراضى السعودية، ولمدة تتجاوز 4 أشهر، أشهر الاماكن السياحية، والتى تدعى منطقة " المربع" وهى منطقة لجذب السياح من جميع أنحاء العالم، تنفيذًا لخطة التطوير التى وجه بها ولى العهد السعودى.

وتضم منطقة " المربع" 7 أماكن عالمية، منها أماكن ايطالية وفرنسية، واسبانية، وغيرها من الأماكن التى تجذب الجاليات العربية والأجنبية المتواجدة فى المملكة السعودية، بالاضافة إلي الجمهور الزائر لموسم الرياض.

من جانبه أعرب المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته الكبيرة بوصول عدد زوار موسم الرياض فى نسخته الثانية، إلى نحو 2 مليون زائر بعد 20 يوما فقط من انطلاقه 20 أكتوبر الماضى، مقدما الشكر للقائد الملهم على دعمه اللا محدود.