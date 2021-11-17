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منطقة "المربع" بالرياض.. أشهر الأماكن السياحية لجذب السياح بعد خطة تطوير ولى العهد السعودى..فيديو

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القاهرة - سامية سيد - يضم موسم الرياض ، المقام حاليآ علي الأراضى ، ولمدة تتجاوز 4 أشهر، أشهر الاماكن السياحية، والتى تدعى منطقة " المربع" وهى منطقة لجذب السياح من جميع أنحاء العالم، تنفيذًا لخطة التطوير التى وجه بها ولى العهد السعودى. 

 

وتضم منطقة " المربع" 7 أماكن عالمية، منها أماكن ايطالية وفرنسية، واسبانية، وغيرها من الأماكن التى تجذب الجاليات العربية والأجنبية المتواجدة فى المملكة السعودية، بالاضافة إلي الجمهور الزائر لموسم الرياض.

 

من جانبه أعرب المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته الكبيرة بوصول عدد زوار موسم الرياض فى نسخته الثانية، إلى نحو 2 مليون زائر بعد 20 يوما فقط من انطلاقه 20 أكتوبر الماضى، مقدما الشكر للقائد الملهم على دعمه اللا محدود. 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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