شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تؤكد دعمها للتحول الديموقراطى فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مساعد وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الإفريقية مولى دى، دعم بلادها للتحول الديموقراطى فى السودان، وإنجاح الفترة الانتقالية، مشيدة بدور القوات المسلحة السودانية فى ثورة ديسمبر لانحيازها لتطلعات الشعب.

جاء ذلك خلال لقاء المسؤولة الأمريكية مع رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ليوم الثلاثاء بالخرطوم.

وذكر مجلس السيادة السوداني، فى بيان صحفي، أن البرهان شدد على التمسك بالوثيقة الدستورية وإجراء حوار شامل مع القوى السياسية واستكمال هياكل السلطة الانتقالية، مؤكدًا عدم رغبة المكون العسكرى فى الاستمرار بالسلطة.

من جهة أخرى، بحث مجلس السيادة السودانى فى اجتماع اليوم استكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية والقضايا الراهنة.