شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: تسجيل أكثر من 300 طلب عودة لعراقيين عالقين فى بيلاروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 300 طلب عودة لعراقيين عالقين فى الحدود البيلاروسية.

وقال الصحاف - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - "نشهد إقبالا فى تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية بواقع 240 مسافرا، و65 طالبا لجواز المرور"، مؤكدا أن الوفود الدبلوماسية تعمل بشكل مستمر فى بيلاروسيا.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العراقى المهندس أركان الشيبانى قد صرح، فى وقت سابق من اليوم، بأنه سيتم تسيير أول رحلة لإعادة العراقيين العالقين من بيلاروسيا الخميس المقبل، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى وجه ببذل المزيد من الجهود.