شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يتسلم 6 طوافات عسكرية من الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الجيش اللبناني، 6 طوافات عسكرية من طراز "MD-530F" والمقدمة كهدية من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهذه المناسبة نظم الجيش اللبنانى احتفالية كبرى اليوم بقاعدة حامات الجوية شمالى لبنان، حضرها قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الأمريكية فى لبنان دوروثى شيا بالإضافة إلى عدد من الملحقين العسكريين والضباط.

بدأ الحفل بعرض جوى للطوافات، ثم قدم قائد القوات الجوية اللبنانية العميد الركن الطيار زياد هيكل عرضا لقدرات الطوافات الجديدة ومواصفاتها القتالية.