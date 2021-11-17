شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحتفل بالذكرى الـ60 لانطلاق بث التلفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الكويت بالذكرى الـ 60 على انطلاق بث تلفزيون الكويت عام 1961، حيث قالت صحيفة الأنباء الكويتية: "رغم المتغيرات التي تحدث إلا أنه بقي ثابتا على نهجه وإبداعاته وعطائه وتميزه وريادته في المنطقة".

وأضافت الصحيفة: "تلفزيون الكويت أنتج العديد من البرامج والمسلسلات والسهرات في تلك الفترة حتى أصبحت أعماله التي أنتجها طوال تلك السنوات متوافرة في كل مكتبة من مكتبات التلفزيونات الخليجية والعربية لتكون شاهدة على إنجازاته، وذلك بفضل حنكة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد عندما كان وزيرا للإرشاد والأنباء، وليصبح التلفزيون من خلال توجهاته إحدى أهم وأكبر المؤسسات الإعلامية في الوطن العربي".

وذكرت: "احتفال القائمين على التلفزيون في الذكرى الـ60 كان لافتا للأنظار لتركيزهم على الأعمال والبرامج والسهرات المميزة التي عرضت طوال ستة عقود في التلفزيون وعرضها تباعا بشكل «ميدلي» مع التركيز على سنوات عرضها، وذلك لتذكير الأجيال الحالية بإنجازات تلفزيون الكويت وانتاجاته العديدة للأعمال المحلية والعربية والسهرات الفنية ونقله الحفلات الغنائية التي تقام في السابق لكبار المطربين العرب، والأجمل وضعه للشعار القديم للتلفزيون الى جانب الشعار الجديد ليكون شاهدا على هذا التميز والعطاء والريادة في الخليج والوطن العربى".