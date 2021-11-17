شكرا لقرائتكم خبر عن مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسى الأول بالرياض غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أكثر من مليون طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض غدا الأربعاء، اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي حضورياً للمحصنين من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وعن بُعد لغير المحصنين، ولطلبة المرحلة الابتدائية عبر منصة "مدرستي" والمنصات الإلكترونية للمدارس الأهلية، وفق "سبق".

وأكملت كل الإدارات المعنية بـ"تعليم الرياض" استعداداتها لأداء الاختبارات وفق الخطط الموضوعة وبإشراف مباشر من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبى، واستعدت كافة مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية لاستقبال الطلاب والطالبات ليؤدوا الاختبارات وفق الإجراءات الوقائية والصحية.

ووجه مدير عام التعليم جميع المشرفين والمشرفات والبالغ عددهم 1995 مشرفاً ومشرفة بزيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية.

وكانت إدارة تعليم الرياض قد أصدرت اللائحة الخاصة باختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الحالي، حيث أوضحت اللائحة أن الاختبارات ستبدأ لجميع المراحل ابتداءً من يوم غد الأربعاء، على أن تُجرى الاختبارات عن بعُد للمرحلة الابتدائية، ويكون اختبار طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بما في ذلك المنتسبين حضورياً لمن استكملوا التحصين بجرعتين ممن أعمارهم 12 عاماً فأكثر مع الأخذ بكل الاحترازات الصحية على أن يكون الاختبار عن بُعد من خلال المنصات التعليمية لمن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو لعدم اتمامهم لسن 12 عاماً، أما الطلبة الذين لم يستكملوا الجرعتين، فيكون اختبارهم عن بُعد مع حسم درجة المواظبة.