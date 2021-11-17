شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى يعلن اعتقال ارهابيين اثنين غرب نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت خلية الإعلام الأمنى العراقي، أنه تم اعتقال إرهابيين اثنين، احدهما مسئول عما تسمى "ولاية الجزيرة" غرب نينوى.

وأضافت الخلية ، فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز اليوم الثلاثاء، أنه خلال عملية نوعية استباقية، تمكنت العناصر الأمنية من القبض على ارهابيين اثنين فى مناطق حى الربيع وقرية القادسية بناحية زمار غربى نينوى، مشيرة إلى أن أحدهما شغل منصب الادارى لما تسمى "ولاية الجزيرة"، فى حين يعد الثانى من العناصر الناشطة بما تسمى "المعسكرات العامة" لداعش، وهما من المطلوبين للقضاء .