شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات بين مفوضية الانتخابات بليبيا والأمم المتحدة حول دعم الاستحقاق الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الثلاثاء، مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر القادم، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد اليوم بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس بين رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا يان كوبيتش.

وتقدَّم 721 مرشحًا ومرشحة لانتخابات مجلس النواب الليبى المقبلة، وذلك في كل الدوائر الانتخابية، وفقًا لآخر إحصائية نشرتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ووفقًا للإحصائية، فقد تصدرت الدائرة الثالثة قائمة الدوائر الأكثر تسجيلًا لطلبات الترشح بواقع 113 طلبًا بينها 15 طلبًا مقدمة من نساء، فيما حلت الدائرة الخامسة والسابعة في ذيل القائمة بواقع 29 طلبًا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إحالة القائمة الأولى من طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب الليبي إلى النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية. واحتوت القائمة الأولى على بيانات 601 مرشح.

وتُقدَّم طلبات الترشح للانتخابات الليبية إضافة إلى المستندات المطلوبة إلى مكتب الإدارة الانتخابية الواقع في نطاق الدائرة الانتخابية للمترشح، مع عدم إمكانية ترشحه في أكثر من دائرة انتخابية، وإلا يُلغى ترشحه في جميع الدوائر الانتخابية، كما لا يجوز الإنابة عن المترشح في التسجيل.

وحدَّدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية مواعيد عمل قبول طلبات الترشح طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، وذلك في الفترة من 8 نوفمبر حتى غلق باب الترشح في 7 ديسمبر المقبل.