شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن تطعيم 3 .24 مليون بالجرعة الأولى للقاح المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 24 مليونا و 373 ألفا و 815 شخصا حتى اليوم، وبلغ إجمالى المغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية 22 مليونا و460 ألفا و 518 شخصا.

وذكر بيان للصحة المغربية صدر اليوم الثلاثاء أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تطعيم 6025 شخصا بالجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس التاجي، و32006 أشخاص بالجرعة الثانية.

وأشار البيان إلى أن إجمالى المغاربة الذين تلقوا الجرعة المعززة الثالثة للقاح المضاد لكورونا بلغوا مليونا و 586 ألفا و 991 شخصا.

جدير بالذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة للفيروس التاجي.