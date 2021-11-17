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الجزائر تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 6.4% خلال الثلث الثانى من العام الجارى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 6.4 بالمائة خلال الثلث الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح الديوان الوطني الجزائري للإحصائيات -في بيان اليوم /الإثنين/- أنه عقب تراجع النشاط الاقتصادي في عام 2020 بسبب الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لانتشار جائحة "كوفيد-19"، انتعش إجمالي الناتج الداخلي الخام خلال الثلث الثاني من العام الجاري، مسجلا ارتفاعا بلغ 6.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح البيان أن هذا النمو "المستمر" جاء نتيجة للانتعاش "القوي" لقطاعات المحروقات التي سجلت نموا بـ11 بالمائة، والصناعة بـ9.3 بالمائة، والبناء والري والخدمات التجارية بـ10.2 بالمائة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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