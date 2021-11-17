شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل نموا اقتصاديا بنسبة 6.4% خلال الثلث الثانى من العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الجزائر تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 6.4 بالمائة خلال الثلث الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح الديوان الوطني الجزائري للإحصائيات -في بيان اليوم /الإثنين/- أنه عقب تراجع النشاط الاقتصادي في عام 2020 بسبب الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لانتشار جائحة كورونا "كوفيد-19"، انتعش إجمالي الناتج الداخلي الخام خلال الثلث الثاني من العام الجاري، مسجلا ارتفاعا بلغ 6.4 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح البيان أن هذا النمو "المستمر" جاء نتيجة للانتعاش "القوي" لقطاعات المحروقات التي سجلت نموا بـ11 بالمائة، والصناعة بـ9.3 بالمائة، والبناء والري والخدمات التجارية بـ10.2 بالمائة.