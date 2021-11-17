شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن تسيير أول رحلة لإعادة العراقيين العالقين في بيلاروسيا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العراقي، المهندس أركان الشيباني، إن الخميس المقبل سيشهد تسيير أول رحلة لإعادة العراقيين العالقين من بيلاروسيا.

وأضاف الشيباني - في تصريحات نقلتها قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء - إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه الوزراء ببذل المزيد من الجهود".

وكان الناطق باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد أعلن، فى وقت سابق، أن بغداد ستعيد المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم من بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة، مضيفا "لا نزال حتى هذه الساعة نوثق أسماء الراغبين بالعودة الطوعية".