سوريا تتخذ قرارا حاسما بعد الخسارة أمام إيران في تصفيات كأس العالم

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الاتحاد السوري، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا أكد من خلاله إقالة نزار محروس، مدرب المنتخب الوطني السوري، بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام نظيره الإيراني، اليوم الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وذكر الاتحاد السوري أن اللجنة المؤقتة المسؤولة عن الاتحاد قد اتخذت قرارا يقضي بإقالة الجهازين الفني والإداري، على أن تعلن اسم المدرب الجديد في غضون 48 ساعة.

ويشار إلى أن منتخب سوريا لكرة القدم قد تذيّل مجموعته "الأولى" دون فوز في ست مباريات برصيد نقطتين، لكنه يبقى يملك فرصة في الوصول إلى الملحق.

ويذكر أن أول منتخبين يصعدان مباشرة في المجموعة إلى نهائيات كأس العالم، فيما يقابل ثالث الترتيب في هذه المجموعة مع نظيره في المجموعة الثانية، ويتأهل الفائز منهما لخوض مباراة فاصلة مع منتخب من قارة أخرى، على بطاقة الوصول إلى تلك النهائيات.