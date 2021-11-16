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قناة عبرية تكشف تفاصيل حدث "محير وخطير" لزورق عسكري إسرائيلي

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت القناة العبرية الـ20، مساء اليوم الثلاثاء، بوقوع حدث أمني خطير قبالة شواطىء قطاع غزة، بين سفينة صيد فلسطينية وزورق عسكري إسرائيلي، نتج عنه أضرار بالغة في الأخير، وذلك ظهر أمس الاثنين.

ووصفت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني الواقعة بـ"الخطيرة والمحيرة"، حيث أكدت أن أحد قوارب أو سفن الصيد الفلسطينية في قطاع غزة تجاوزت منطقة الصيد المسموح بها أمام الشواطئ الفلسطينية للقطاع، وهو الأمر الذي دفع بقوات البحرية الإسرائيلية إلى متابعة تلك السفينة.

ومع اقتراب الزورق العسكري الإسرائيلي من السفينة الفلسطينية وأثناء هروبها، اصطدمت بالزورق، وألحقت أضرارا به، في وقت لم تقم البحرية الإسرائيلية بإطلاق النار على تلك السفينة، وهو ما وصفته القناة بـ"الأمر المحير والخطير".

ونقلت القناة على لسان مصدر بارز أن السفينة الفلسطينية لم تتعمد الاصطدام بالزورق الإسرائيلي أثناء هروبها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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