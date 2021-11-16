شكرا لقرائتكم خبر عن طريق آيل للسقوط في محافظة الداير.. والبلدية تتفاعل (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طريقاً آيلاً للسقوط في محافظة الداير بمنطقة جازان، بما يعرض حياة سالكي الطريق للخطر.

وتفاعلت بلدية الداير مع المقطع المتداول، وقالت عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الجهات المعنية باشرت منذ أمس بمعالجة وضع الطريق بما يضمن سلامة مرتاديه.

كما نشرت محافظة الداير عبر حسابها في “تويتر”، صورة وثقت من خلالها جهود بلدية الداير في صيانة وتمهيد الطريق ومعالجة حالة الطريق لضمان سلامة قائدي المركبات.

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