في العراق "عروض سفر شاملة" إلى بيلاروس للراغبين بالهجرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

يدفعون آلاف الدولارات للسفر ويقطعون مئات الكيلومترات على أمل إيجاد ”مستقبل أفضل



على أمل إيجاد ”مستقبل أفضل“ لهم ولأبنائهم في أوروبا ويواجهون صعوبات هائلة لكن غالبًا، تبدأ رحلة المهاجرين العراقيين إلى الحدود البولندية البيلاروسية بـ“عروض سفر شاملة“ تقدمها لهم شركات متخصصة.

يعد بكر _البالغ 28 عامًا_ استثناء بين آلاف المهاجرين الذين يخيمون على الجانب البيلاروسي في ظل ظروف مروعة، فهو ليس من أكراد العراق على عكس غالبية زملائه المهاجرين، بل هو عربي ينحدر من محافظة الأنبار في غرب البلاد.