العاهل الأردني والملكة رانيا يستقبلان الأمير تشارلز... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الأميرة رانيا العبد الله، مساء اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" صورا لاستقبالها الأمير تشارلز ودوقة كورنوال، برفقة الملك عبد الله الثاني، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين.

ومن ناحيتها، أكدت وكالة الأنباء الأردنية أن الأمير تشارلز، أمير ويلز، وصل إلى العاصمة الأردنية، عمان، ترافقه دوقة كورنوال، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأوضحت أن العاهل الأردني سيبحث مع أمير ويلز علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة وبريطانيا، وذلك بالتزامن مع احتفال المملكتين بمرور مئة عام على العلاقات الثنائية بينهما، هذا العام.