محمد بن سلمان يعلن إنشاء أكبر تجمع صناعي عائم في العالم

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوكالة في تقرير عن مدينة نيوم الصناعية، اليوم الثلاثاء، إن المدينة تمثل خطوة جديدة ضمن مخطط نيوم الرئيسي، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية.
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وقال ولي العهد السعودي إن مدينة نيوم الصناعية ستسهم في إعادة تعريف التوجه العالمي في التنمية الصناعية بجانب إسهامها في حماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة ودعم التدفق التجاري في المملكة إقليميا وعالميا.
وتتميز مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" بموقع مثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس التي يمر عبرها نحو 13 في المئة من التجارة العالمية.
وتقول وكالة الأنباء السعودية إنها ستكون من أكثر المراكز اللوجستية تقدما بميناء متكامل ومطار، كما ستمتلك أول نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد والموانئ في العالم.
وتخطط المملكة لأن تكون الانبعاثات الكربونية في المدينة الصناعية الجديدة عند مستوى الصفر، كما تعتمد الذكاء الاصطناعي وتفاعل الإنسان مع الآلات.
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