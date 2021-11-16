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محمد بن سلمان يعلن إنشاء أكبر تجمع صناعي عائم في العالم

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوكالة في تقرير عن مدينة نيوم الصناعية، اليوم الثلاثاء، إن المدينة تمثل خطوة جديدة ضمن مخطط نيوم الرئيسي، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تقديم نموذج جديد لمراكز التصنيع المستقبلية.

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ويتم إنشاء المدينة وفقا لاستراتيجية نيوم التي تعتمد على إعادة تعريف طريقة البشرية للحياة والعمل في المستقبل، بحسب الوكالة التي أشارت إلى قول إن "أوكساچون" ستكون حافزا للنمو الاقتصادي والتنوع في المملكة بصورة تلبي طموحاتنا من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030.

وقال إن مدينة نيوم الصناعية ستسهم في إعادة تعريف التوجه العالمي في التنمية الصناعية بجانب إسهامها في حماية البيئة وخلق فرص عمل جديدة ودعم التدفق التجاري في المملكة إقليميا وعالميا.

وتتميز مدينة نيوم الصناعية "أوكساچون" بموقع مثالي على البحر الأحمر بالقرب من قناة السويس التي يمر عبرها نحو 13 في المئة من التجارة العالمية.

وتقول وكالة الأنباء إنها ستكون من أكثر المراكز اللوجستية تقدما بميناء متكامل ومطار، كما ستمتلك أول نظام بيئي متكامل لسلسلة التوريد والموانئ في العالم.

وتخطط المملكة لأن تكون الانبعاثات الكربونية في المدينة الصناعية الجديدة عند مستوى الصفر، كما تعتمد الذكاء الاصطناعي وتفاعل الإنسان مع الآلات.

© Sputnik / M.HASSAN

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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