انفجار أنبوب غاز في مصر يدمر أحد العقارات ويصيب شخصين

دبي - محمود عبدالرازق - إلى جانب الإصابتين، تسبب انفجار الجزء الواصل داخل المنزل من الخط، في سقوط بعض الجدران وأجزاء من الواجهة والسلم وحتى بعض الأعمدة الخرسانية إلى جانب حدوث تصدعات قوية بباقي العقار، حسبما أفادت صحيفة "اليوم السابع".

وانتقل رجال الحماية المدنية في المحافظة إلى موقع الحادث في منطقة بولاق الدكرور على الفور، بعد تلقي غرفة النجدة مديرية الأمن بلاغا بوقوع الانفجار. تبيّن أن تسرب غازي أدى إلى انفجار الأنبوب.

وقالت الشركة المشغلة لخدمات الغاز الطبيعي "تاون جاس"، إن الانفجار نتج عن تلاعب مالك العقار بمشغل الخط المنزلي دون استشارتها، حيث استخدم ما قالت إنها "مهمات غير مطابقة للمواصفات"، حسبما ذكر موقع "مصراوي".

وقال الموقع إن السلطات "أخلت العقارات المجاورة للعقار المتضرر تحسبا لسقوطه، وفصلت خدمات المرافق عنه، مشيرا إلى تضرر 14 سيارة كانت بجراج خلف العقار".

من جانبها قالت وزارة الصحة المصرية، إن أحد المصابين يبلغ من العمر 80 عاما وغادر مستشفى "أم المصريين" بعد تلقيه الإسعافات الأولية، حيث كان يعاني من الاختناق، فيما يتلقى المصاب الآخر – 73 عاما – الرعاية اللازمة نظرا لإصابته بحروق نسبتها 65%.

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