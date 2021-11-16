ظاهرة فلكية تشهدها سماء السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الجمعية الفلكية في جدة تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكدت من خلالها بأن الأرض ستشهد خسوفا جزئيا للقمر عميقا استثنائيا، يوم الجمعة المقبلة، الموافق 19 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكرت الجمعية الفلكية في مدينة جدة السعودية أن الأرض ستشهد خسوفا جزئيا للقمر، حيث سيكون 97.9 % من قرص القمر داخل ظل الأرض، مفيدة بأن هذا الخسوف سيدوم 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية.

ولفتت الجمعية السعودية إلى أن هذا الخسوف سيصبح أطول خسوف جزئي منذ القرن الخامس عشر الميلادي، موضحة أنه غير مرئي في الوطن العربي.

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