بريطانيا تنصح بتعليق السفر إلى لبنان باستثناء الضروري

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في البيان البريطاني أن "وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية تنصح الآن بوقف كل السفر إلى لبنان باستثناء السفر الضروري وباستثناء تلك المناطق التي لا تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إليها"، بحسب "رويترز.

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يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة مالية واقتصادية وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث.

وفاقم من هذا الوضع جائحة كورونا والانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي ودمر مناطق كبيرة من المدينة وأدى إلى قتل أكثر من 215 شخصا.

وتسببت كل هذه الأوضاع في تراجع قيمة العملة المحلية، حيث يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء مسجلا مستويات قياسية جديدة حيث وصل إلى 23000 ليرة للدولار الواحد.

تتصاعد حدة الأزمة الاقتصادية في لبنان بالتوزاي مع انسداد كافة الأبواب حتى الساعة أمام المعالجات السياسية وعودة التئام الحكومة مجددا.