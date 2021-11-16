أنقرة: ينبغي على الجميع دعم لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، في العاصمة بيروت، بحسب وكالة "الأناضول".

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وأوضح الوزير التركي أن الهدف من تقديم الدعم للحكومة اللبنانية هو إنهاء أزمات لبنان وتنظيم الانتخابات العامة في أقرب وقت.

وأشار تشاووش أوغلوا إلى أن تركيا ولبنان يشتركان في الجغرافيا والمصير، بالإضافة للعلاقات التاريخية والثقافية والإنسانية المتجذرة.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن بلاده تعطي أهمية دائمة لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وازدهاره.

ولفت إلى دعم تركيا للجيش اللبناني وقوى الأمن لتحقيق الأمن والاستقرار، موضحا أن أنقرة مددت أسهامها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة الخاصة بلبنان (يونيفيل) لعام آخر.

وأمس الاثنين، وصل تشاووش أوغلو إلى بيروت، والتقى وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام في بيروت.

واليوم الثلاثاء، استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.