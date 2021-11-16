مهندس جزائري يبتكر نظاما يمكن الأطباء من تشخيص الأمراض المستعصية عن بعد

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب ما نشره مخناش عبر حسابه بموقع "تويتر": "الكشف عن السرطان والأمراض المستعصية كأمراض القلب سيكون ببرامج جزائرية بفضل الله عز وجل".

وأرفق المهندس الجزائري صورة لبرنامجه، قائلا: "صورة لنظامنا الخاص بتحليل ملفات "ديكوم"، والذي دخل رسميا حيز الخدمة".

ولفت مخناش إلى أن "هذا النظام سيمكن المؤسسات الاستشفائية ومختصي الأشعة من التشخيص عن بعد، وإصدار التقارير".

يشار إلى أن مخناش، تمكن من رقمنة قطاع الصحة خلال 72 ساعة فقط، وذلك عن طريق تطبيقه الخاص بتحليل البيانات، والذي اعتمده وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، بتاريخ 21 مارس/ آذار من عام 2019.

وكان المهندس الجزائري قد أعلن مؤخرا عن أنه وفريقه البحثي يطورون "خوارزمية في مجال الكشف عن سرطان الثدي".

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