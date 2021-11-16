شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات.. المملكة تشهد حدثًا ضخمًا يقلب المعادلة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أعلن الحساب الرسمي لمشروع “نيوم” عبر موقع التدوينات القصيرة”تويتر”، عن انتظار حدث ضخم في الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، وصفه بأنه سيقلب المعادلة في عالم الأعمال.

وقال الحساب في التغريدة التي أثارت التكهنات دون الكشف عن الحدث صراحة:” فرصة ستقلب المعادلة في عالم الأعمال، قفزة عملاقة في مفهوم الصناعات، وجهة مثالية لأصحاب الأحلام الكبيرة، ونموذج غير مسبوق في تناغم التقنية مع الطبيعة”.

وتابع “نيوم” في تغريدته :” ساعات قليلة تفصلنا، تَرَقَّبْ انطلاق الحدث الضخم، في مكانٍ لا مثيل له على وجه الأرض، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة”.

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