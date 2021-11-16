السعودية.. السجن عاما وغرامة 135 ألف دولار عقوبة حذف عضو من غروب "واتساب"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أكد المستشار القانوني السعودي أحمد عجب، أن قيام مشرف المجموعة في تطبيق ”واتساب“ بحذف أحد الأعضاء فيه، يعرّضه للمساءلة القانونية؛ في حال تقدم العضو بشكوى للجهات المختصة.



ونقلت صحيفة ”مكة“ المحلية، عن المستشار القانوني أحمد عجب قوله، إن المشرف في حال حذف عضوا قد تلحقه العقوبة النظامية المنصوص عليها في المادة 3 فقرة 5 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي تقضي بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال (ما يعادل 135 ألف دولار)، إذا ثبت تضرر العضو من الحذف.

وأضاف أن الضرر الذي قد يلحق العضو المحذوف في ”واتساب“ غالبا ما يكون ضررا معنويا وأدبيا يقلل من قدره ويحط من مكانته، إضافة إلى كونه نوعا من الازدراء لشخصه، وقد يتعدى الضرر ذلك بتجنب الغير له أو إساءة في سمعته، خاصة مع بلوغ عدد بعض المجموعات في ”واتساب“ إلى عشرات الأعضاء.