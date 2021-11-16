مجددا.. القضاء الكويتي يرفض السماح لـ"غير المطعمين" بالسفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أيدت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، رفض طلبات السماح بالسفر لرافضي التطعيم ضد فيروس (كوفيد-19)، في حكم المحكمة الإدارية القاضي برفض الدعوى.



وبحسب صحيفة ”القبس“ الكويتية، أكدت المحكمة اليوم، أن الدستور الكويتي ينص على أن ”الدولة تعنى بالصحة العامة وبوسائل الحماية والعلاج من الأمراض والأوبئة“

وأوضحت الصحيفة أن محكمة الاستئناف أيدت ما جاء بحكم المحكمة الإدارية القاضي بأن ”الحرية الشخصية حق طبيعي من حقوق الإنسان ويكفلها دستور الدولة، لهذا وبما يستلزمه هذا المبدأ من تحريم ضروب الاعتداء على حرية الفرد بحسبان أن صونها من الاعتداء أوثق اتصالا بالقيم التي تدعو إليها الأمم المتحضرة، فإن حماية حياة الفرد الخاصة وحرمة مسكنه التي رسختها الشريعة الإسلامية الغراء، وكفلها الدستور وتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة الثانية عشرة من هذا الإعلان ليست حقوقا مطلقة تتأبى على التنظيم التشريعي“.