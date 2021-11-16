دبي تعلن عن تأشيرة متعددة الدخول لخمس سنوات

دبي - محمود عبدالرازق - وقررت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إصدار تأشيرة متعددة الدخول لمدة 5 أعوم للموظفين الأجانب العاملين في شركات مقرها دبي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

© Sputnik . Alexander Kryazhev

ويأتي إصدار الإذن الجديد من خلال تعاون عن كثب مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

من جانبه، قال ولي عهد إمارة دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن التأشيرة متعددة الدخول لفترة 5 أعوام سوف تساعد الموظفين في الشركات مقرها دبي مقرا لها على الانتقال بسهولة في داخل وخارج الإمارة للمشاركة في الاجتماعات والضرورات الأخرى المتصلة بالعمل.

وأطلقت الإمارات خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الإجراءات المرتبطة بالاقتصاد منها منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل لجذب المستثمرين الأجانب لمساعدة الاقتصاد على التعافي من آثار وباء كورونا.