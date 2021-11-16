بوريطة: المغرب يدعم كل المبادرات التي بإمكانها تعزيز السلم والأمن في القارة

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار بوقريطة إلى أهمية تعزيز السلم والأمن الأفريقي خلال استقباله مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي.

​وقال بوقريطة: "يعتبر المغرب أن إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن لا يمكن أن ينجح إلا بإصلاح مجلس السلم والأمن، كما أن المغرب مستعد لتقديم الدعم لهذه العملية".

​وبدوره قال أديوي: "نتوفر على جميع الوسائل والآليات من أجل تقديم حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية. ومن هذا المنطلق، نعمل بفعالية على مكافحة الإرهاب والتطرف".

​وأضاف: "من الضروري تقوية مسار الإصلاحات المتعلقة بالأمن والسلم، التي يسهم فيها المغرب بشكل فعال، من خلال اشتغاله في انسجام تام مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي".