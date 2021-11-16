بوريطة: المغرب يدعم كل المبادرات التي بإمكانها تعزيز السلم والأمن في القارة

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار بوقريطة إلى أهمية تعزيز السلم والأمن الأفريقي خلال استقباله مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بانكول أديوي.
وقال بوقريطة: "يعتبر المغرب أن إصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن لا يمكن أن ينجح إلا بإصلاح مجلس السلم والأمن، كما أن المغرب مستعد لتقديم الدعم لهذه العملية".
وبدوره قال أديوي: "نتوفر على جميع الوسائل والآليات من أجل تقديم حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية. ومن هذا المنطلق، نعمل بفعالية على مكافحة الإرهاب والتطرف".
وأضاف: "من الضروري تقوية مسار الإصلاحات المتعلقة بالأمن والسلم، التي يسهم فيها المغرب بشكل فعال، من خلال اشتغاله في انسجام تام مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي".