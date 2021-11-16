قناة عبرية تكشف حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - نشرت وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن حجم التجارة بين الطرفين، الإماراتي والإسرائيلي، منذ بداية العام الجاري وحتى شهر يوليو الماضي، بلغ 500 مليون دولار، خلال سبعة أشهر.

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وأكدت القناة العبرية أن أورنا باربيفاي، وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، عقدت لقاء افتراضيا، اليوم، مع نظيرها الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، حيث تم خلال اللقاء الإعلان عن إطلاق مفاوضات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين.

وفي السياق نفسه، كانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، قد دعت في وقت سابق، إلى إلغاء صفقة عقدت مع الإمارات سابقا، حيث دعت الوزيرة كارين الحرار، إلى إلغاء اتفاق عقد مع شركة في الإمارات، بشأن خط أنابيب نفط.

وقالت الوزيرة لراديو الجيش الإسرائيلي، إن الصفقة "لا فائدة منها لإسرائيل". وتابعت الوزيرة أن الصفقة من شأنها زيادة كمية الخام التي تمر عبر البلاد، وقد أثار ذلك غضب جماعات حماية البيئة في إسرائيل.

ولم تقرر الحكومة الإسرائيلية حتى الآن، عما إذا كانت ستمنح الضوء الأخضر للاتفاق بين شركة خطوط الأنابيب المملوكة له في أوروبا وآسيا، وشركة "لاند بريدج" التي يملكها إماراتيون وإسرائيليون.

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