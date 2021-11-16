هل تمول أمريكا الجيش اللبناني لمواجهة "حزب الله"... مسؤول رفيع يجيب

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح بيتس في لقاء مع تلفزيون "الجديد" اللبناني، أنه التقى قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون, وأجرى معه مناقشات عميقة عن الدعم الأمريكي الذي قدمته واشنطن في الماضي، واستمع منه إلى حاجات الجيش اللبناني الحالية لضمان أن تلبي المساعدات الأمريكية تلك الحاجات.

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ولفت إلى أن أمريكا تقدم مساعدات أمنية إلى لبنان بقيمة 240 مليون دولار، من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين، إذ تقدم الخارجية مساعدات بقيمة 190 مليون دولار لتأمين المعدات والتدريب، فيما تقدم وزارة الدفاع 50 مليون دولار.

وعما إذا كانت هذه المساعدات موجهة إلى الجيش ليواجه "حزب الله"، قال تيموثي "موقفنا من حزب الله معروف ولم يتغير، لكن هناك قوة شرعية وحيدة في لبنان، وهي القوة التي ندعمها لأنها هي التي تدعم الشعب اللبناني".

ويئن لبنان تحت وطأة ظروف اقتصادية متردية وأزمة سياسية خانقة مع دول الخليج بسبب تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي عن الحرب في اليمن، فيما يحذر خبراء من أن الاقتصاد اللبناني على شفا الانهيار بعد عقود من سوء الإدارة والفساد.

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، ما أثار غضبا خليجيا واسعا.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والإمارات والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.

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