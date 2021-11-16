أمير الكويت يفوض ولي العهد بإصدار المراسيم الأميرية

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Pavel Gerasimov

وذكرت الجريدة الرسمية، أن "أمير البلاد أصدر مرسوما أميريا بالاستعانة بولي العهد الكويتي لتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم".

وكان وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، قال أمس الاثنين، إنه تقرر أن يتولى ولي العهد الكويتي بعض اختصاصات أمير البلاد بصفة مؤقتة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزير شؤون الديوان الأميري أنه "صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد، حفظه الله، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه".

وفي وقت سابق، قبل أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، استقالة الحكومة التي قدمها رئيسها صباح الخالد الحمد الصباح الأسبوع الماضي، بعد احتدام خلافات مع البرلمان، وكلفها بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

يذكر أن أعضاء الحكومة الكويتية كانوا قد قدموا، الأسبوع الماضي، استقالاتهم لرئيس الوزراء وذلك على إثر اعتراض نواب في البرلمان على تشكيلة الحكومة التي لم يمض على أدائها اليمين الدستورية سوى حوالي شهر.

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