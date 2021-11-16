التبادل التجاري بين روسيا والإمارات ينمو أكثر من 10 مرات خلال فترة عمل اللجنة الحكومية الدولية

دبي - محمود عبدالرازق - وناقش الطرفان خلال الاجتماع قضايا الساعة المتعلقة بالتعاون بين روسيا والإمارات العربية المتحدة.

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وقال مانتوروف على خلفية الاجتماع: "لقد نما معدل التبادل التجاري لبلدينا أكثر من 10 مرات خلال فترة عمل اللجنة الحكومية الدولية، ويستمر في الزيادة حتى على الرغم من القيود المفروضة بسبب الوباء، وبلغت رقمًا قياسيًا بلغ 3.3 مليار دولار العام الماضي، سنصل بلا شك إلى الحد الأقصى التاريخي في التجارة الثنائية مرة أخرى، حيث سيصل الرقم إلى 4.5-5 مليار دولار.

ووفقًا لوزير الصناعة والتجارة، فإن حجم التجارة الكبير بين بلدينا يعتمد بشكل أساسي على الصادرات الروسية، التي وصلت إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار في 8 أشهر فقط من هذا العام.

وبالإضافة إلى الشراكة الطويلة الأمد بين بلدينا، لاحظ الطرفان أيضًا استقرار العلاقات الاستثمارية، بفضل المنصة المشتركة لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، تم بالفعل استثمار نحو 2.5 مليار دولار في أكثر من 60 مشروعًا في روسيا، وبهذا تلقت الصناعة والطاقة والنقل والاتصالات وتجارة التجزئة والخدمات الطبية حوافز إضافية للتنمية.

وفي حديثه عن ديناميكيات التعاون الصناعي الروسي الإماراتي، أشار مانتوروف إلى المشاريع المشتركة في صناعة السيارات: "بالشراكة مع "Tawazun Holding"، يتم تنفيذ مشروع سيارة "AURUS" الفاخرة بنجاح، نرى إمكانات جيدة جدًا للترويج للعلامة التجارية في الأسواق الدولية ".

الآن فقط في موقع معرض دبي الجوي، يتم تقديم خط "AURUS" المتميز لأول مرة، بما في ذلك سيارة ليموزين وطائرة "Sukhoi Business Jet" وطائرة هليكوبتر "Ansat".

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كما أشار الوزير إلى أن الشركاء يبدون اهتمامًا كبيرًا بالمنتجات المحلية، على سبيل المثال، في تكنولوجيا الطيران، والتي يتم تمثيل نماذجها المتقدمة على نطاق واسع في معرض دبي للطيران.

كما ناقش الطرفان بشكل منفصل ملفات صناعة الأدوية والطاقة، في بداية العام، وافقت الإمارات على تسجيل لقاح "Sputnik V"، وحصلت على "Sputnik Light" الشهر الماضي، ويخطط الطرفان لنشر هذه التجربة الناجحة إلى منتجات أخرى من صناعة الأدوية الروسية، ويعمل عدد من الشركات المصنعة بالفعل لدخول السوق الإماراتي.

في حديثه عن التعاون في قطاع الطاقة، أشار دينيس مانتوروف إلى التفاعل الناجح بين روسيا والإمارات العربية المتحدة على أساس ثنائي، وفي المقام الأول في إطار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وكذلك في إطار المعرض الدولي الكبير "ADIPEC"، أيضا وفقا للوزير، من المهم تطوير اتجاه طاقة الهيدروجين والذرة "السلمية".

وفي الختام، ناقش الطرفان تطوير السياحة وتعزيز الروابط الإنسانية بين البلدين في مجال الثقافة والتعليم والعلوم.

وختم مانتوروف: "لا يسعني إلا أن أشير إلى الفرص الفريدة للتقارب التي يخلقها معرض إكسبو العالمي، في عام 2013 تنافست روسيا مع الإمارات على حق استضافة معرض إكسبو 2020، والآن يسعدنا بصدق أن نهنئ زملاءنا الإماراتيين على البداية المشرقة لهذا الحدث المهم، يحاول بلدنا تقديم إسهام مجد في عقد معرض إكسبو 2020 بنجاح".