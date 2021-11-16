حزب أردوغان: المفاوضات لتسوية مختلف القضايا مع الإمارات تتواصل بقوة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح عمر جيليك للصحفيين أن "الحوار والاتصالات والمفاوضات لتسوية مختلف القضايا مع الإمارات ستتواصل بقوة"، مشددا على أن أنقرة لديها "خطة عمل مكثفة ونهج صادق" لحل خلافات المنطقة، وفقا لوكالة "رويترز".

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وفي العام الماضي، اتهمت تركيا الإمارات بإشاعة الفوضى في الشرق الأوسط عبر التدخل في ليبيا واليمن بينما انتقدت الإمارات ودول أخرى التحركات العسكرية التركية.

كما هدد أردوغان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات بعد اتخاذها خطوة التطبيع مع إسرائيل.

كان مسؤولان تركيان كشفا أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد سيزور تركيا ربما يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وذكر أحد المسؤولين أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والشيخ محمد بن زايد سيناقشان العلاقات الثنائية والتجارة والتطورات الإقليمية والاستثمارات.

وكان محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، قال في تصريحات سابقة إن بلاده تبني الجسور مع جميع الدول المجاورة بما في ذلك تركيا وإيران، مؤكدا أن الاختلافات مع أنقرة لم تمنع بلاده من الاستثمار في تركيا.