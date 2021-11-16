عون يرحب بأي مساعدة يمكن أن تقدمها تركيا لتسهيل عودة النازحين السوريين

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن الرئيس عون خلال استقباله وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، في القصر الجمهوري، أن لبنان يرحب بتنسيق الجهود الإقليمية في سبيل ذلك مع تركيا والأردن والعراق، مؤكداً الرغبة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في المجالات كافة، خصوصاً زيادة نسبة استيراد تركيا للمنتجات اللبنانية، لاسيما وأن الميزان التجاري يميل حالياً لصالح تركيا.

وشكر عون الوزير أوغلو على التضامن الذي تبديه بلاده مع لبنان في الظروف التي يمر بها، مقدراً مشاركة تركيا في المكون البحري للقوات البحرية التابعة لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، فضلا عن المساعدات الإنسانية والعسكرية التي تقدمها سواء على المستوى الحكومي، أو عبر وكالة التعاون والتنسيق التركية أو المنظمات غير الحكومية.

إلى ذلك، نقل الوزير التركي رسالة شفهية إلى الرئيس عون من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد فيها عمق العلاقات بين لبنان وتركيا ورغبته في تطويرها وتعزيزها على مختلف الأصعدة.

وأوضح أن الزيارة الرسمية المرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تركيا ستكون مناسبة للبحث في الاتفاقيات المشتركة التي تزيد العلاقات بين البلدين وثوقاً. معرباً عن أمله في أن يتجاوز لبنان قريبا الأزمة التي نشأت بينه وبين عدد من دول الخليج وعن استعداد بلاده لتقديم أي مساعدة في هذا المجال.