تركيا: يجب أن تحظى الحكومة اللبنانية بدعم الجميع لتجنب المساومات الإقليمية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب: "نشعر بالحزن إزاء أزمة لبنان ودول الخليج ونتمنى أن تتم حل هذه المشاكل عبر الطرق الدبلوماسية ونحن جاهزون للقيام بدورنا في ذلك".

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وأكد تشاووش أوغلو ضرورة أن تحظى الحكومة اللبنانية بدعم من الجميع من أجل أن يتخطى لبنان أزماته، ولا يضطر الشعب اللبناني للمساومات الإقليمية.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن زيارته إلى لبنان تناولت كيفية التعاون من أجل العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، لافتا إلى أن لبنان وتركيا هما الأكثر تأثرا بالأزمة السورية.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قد وصل إلى لبنان، أمس الإثنين، في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، يلتقي خلالها المسؤولين السياسيين في البلاد.

وفي مستهل زيارته إلى بيروت التقى الوزير التركي وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام، معلناً عن استمرار دعم بلاده للاستقرار الاقتصادي في لبنان.