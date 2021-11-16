شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 37 إصابة جديدة بـ«كورونا» و44 حالة تعافي وتسجيل حالتي وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 44 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة.

وكشفت الوزراة، أن إجمالي الجرعات المعطاة من لقاحات كورونا في المملكة يقترب من 47 مليون جرعة.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي من خلال إنفوجرافيك اليوم الثلاثاء كالتالي: