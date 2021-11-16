مصر... الاقتراب من طرح أول عملات بلاستيكية

دبي - محمود عبدالرازق - وكان وكيل محافظ البنك المركزي لدار طباعة النقد، خالد فاروق، أعلن في وقت سابق أنه سيتم طرح العملات البلاستيكية في نهاية الشهر الجاري أو خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بحسب موقع "مصراوي".

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كما صرح محافظ البنك المركز المصري، طارق عامر، أنه سيتم إصدار العملات البلاستيكية الجديدة في مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

ومن المقرر إصدار أول نقود بلاستيكية في مصر بفئات 10 جنيهات و20 جنيها.

وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، اطّلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عينات من أوراق البنكنوت الجديدة، قبل طرحها رسميا للجمهور.

وكانت تقارير مصرية ذكرت أنه من المقرر البدء في طباعة النقود البلاستيكية "البوليمر" في شهر يونيو/ حزيران الماضي.

وفي مارس/ آذار 2020، أعلن نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، البدء في طباعة عملة بلاستيكية من فئة "10 جنيهات" من مادة البوليمر.

وتتسم النقود البلاستيكية أنها مرنة ومتينة وسمكها أقل، وتتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن.

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