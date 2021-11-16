ملك الأردن يكرم شخصية ساهمت في إخماد الأزمة بينه وبين الأمير حمزة... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ومنح ملك الأردن، أمس الاثنين، وسام مئوية الدولة الأولى لعمه، الأمير الحسن طلال، والذي لعب دورا أساسيا في التعامل مع موضوع ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين.

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وقرر الملك عبد الله الثاني تكريم عمه "تقديرا لمكانته العزيزة واعتزازا بإسهاماته المتميزة وخدماته الجليلة في سبيل رفعة الوطن، في عهد والده الراحل، الملك حسين بن طلال، والتي يواصلها في عهده حاليا"، بحسب بيان من الديوان الملكي الأردني.

وتم تكريم الأمير الحسن بن طلال في منزله بالديوان الملكي الأردني، وبحضور الملكة رانيا العبدلله، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله.

كما شهد تكريم الأمير الحسن بن طلال أبنائه الأمراء راشد ورحمة وسمية.

​وكانت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ذكرت في شهر نيسان/ أبريل الماضي أن العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، "أوكل لعمه الأمير الحسن بن طلال التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين، وذلك في ضوء قرار جلالته المتخذ سابقا بالتعامل مع الموضوع ضمن إطار الأسرة الهاشمية".

ونقلت الوكالة عن تغريدة من حساب الديوان الملكي الهاشمي على موقع "تويتر" أن "الأمير الحسن بن طلال تواصل مع الأمير حمزة، والذي بدوره أكد التزامه بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".

ويأتي تكريم ملك الأردن، عبد الله الثاني، لعمه الأمير الحسن بن طلال مع الاحتفال بذكرى ميلاد الملك الراحل، الحسين بن طلال، الـ86.