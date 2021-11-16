ميقاتي يدعو مجددا إلى التعاون لإعادة عجلة العمل الحكومي للدوران الكامل

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Zahraa Al-Amir

وشدد ميقاتي، خلال اجتماع موسع في السراي الحكومي، على ضرورة عدم إضاعة الوقت والفرص والتعاون معا في ورشة عمل للمضي فيها في حل المشكلات التي لها علاقة بأولويات اللبنانيين الموجوعين.

وأشار نجيب ميقاتي إلى أن الأولوية تبقى لإظهار ملابسات جريمة انفجار ميناء بيروت البحري وكشف تفاصيلها والضالعين فيها، ومداواة جراح المفجوعين، مجددا دعوة الجميع إلى إبعاد هذا الملف عن السياسة وحصره في إطاره القضائي الصرف واعتماد الأصول الدستورية في معالجته.

وشدد على أن القضاء هو ملجأ للجميع ومن الواجب حمايته وصونه، موجها رسالة إلى كل أصدقاء لبنان والمجتمع الدولي، بأننا "دولة تحسن صيانة القضاء وحمايته لإحقاق الحق والعدالة".

وأعلن أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان، يوم الجمعة الماضي، أن مسؤولي الحكومة اللبنانيةليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى "إفقار وحشي" للمواطنين.

وأضاف "أنا مندهش جدا من حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد".وأضاف "يعيشون في عالم خيالي وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد".

ولم يعلق مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على تصريحاته، لكنه أشار إلى أن ميقاتي عقد اجتماعا مثمرا هذا الأسبوع مع مسؤول آخر في الأمم المتحدة وهو المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.

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